شكرا لقرائتكم خبر عن مايا دياب بعد 12 يوما من انفجار بيروت: "لبنان بلد يحكمه دوده والدود منه وفيه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هاجمت النجمة اللبنانية مايا دياب، الحكومة اللبنانية بعد مرور 12 يوما على حادثة انفجار مرفأ بيروت الضخم وعدم الاعلان عن محاسبة أي مسئول عن الكارثة، وتسألت مايا دياب عبر رسالة على حسابها بموقع "تويتر" قائلة: "كارثة هزّت الارض، ومسحت بيروت، كارثة أمن قومي.. من يوم الثلاثاء ٤ آب لليوم، مين توقّف ومع مين تحقق؟؟ كم من مسؤول مَرّ على هذه المسؤولية، ايه ووينن؟؟؟ يا جماعة بلد يحكمه دوده، والدود منه وفيه".



مايا دياب على تويتر

وما زالت النجمة اللبنانية مايا دياب تعيش أزمة كبيرة بعد انفجار مرفأ بيروت، حيث أكدت أنها لا تستطيع أن تتجاوز هذه المرحلة، حيث قالت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى، "تويتر" "مش عم بقدر اتخطى المرحلة.. عايشة بحجر تام بمكان واحد وما بدّى اتحرّك.. الحزن يقتلنى بعض الناس والأصدقاء بلّشوا يرجعوا لحياتن الطبيعية كيف؟؟ بيروت انا معك وحدّك واذا في شي عم بيريحني هو مساعدة المنكوبين والمشرّدين..بحبِّك".

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وكانت النجمة اللبنانية مايا دياب قد أعربت عن استيائها من طريقة تعامل الشرطة مع المتظاهرين الذين نزلوا إلى الشوارع للتعبير عن غضبهم من إهمال الحكومة وتسببها في انفجار مرفأ بيروت، وغردت مايا دياب على حسابها بموقع "تويتر"، قائلة: "نزلنا على الطريق عُزَّل نبكي بيروت ونتحسّر ونطلب منهم الرحيل، قابلونا بالرصاص، اوعى بعد كده أي رئيس يقولكم حاربوا الفساد منساعدكن، هم الفساد وهم العار وهم من دمّر كل شىء".