شكرا لقرائتكم خبر عن صورة عمرها 17 سنة..محمود حميدة يستعيد ذكرياته مع إبراهيم نصر من فيلم الثعالب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم محمود حميدة جمهوره عبر حسابه بموقع "انستجرام"، بصورة يستعيد بها ذكريات أكثر من 17 عاما مع الفنان الراحل إبراهيم نصر خلال تعاونهما في فيلم "الثعالب" عام 1993، فيلم الثعالب بطولة كمال الشناوى، محمود حميدة، فيفى عبده، حاتم ذو الفقار، نهلة سلامة، علا رامى، جمال إسماعيل، إبراهيم نصر وغيرهم من النجوم والفنانين، تأليف منى الصاوى، إخراج أحمد السبعاوى.



محمود حميدة

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تدور أحداث الفيلم، حول ياسين "كمال الشناوى" رجل الأعمال الثرى الذى يحاول أن يطمس ماضيه، حيث كان يعمل في مستهل حياته في مجال تجارة المخدرات، يسير ابنه كمال "محمود حميدة" فى نفس الطريق رغم محاولة ياسين منعه من الاستمرار، أما ابنه الآخر ماجد "حاتم ذو الفقار" فيتخرج من كلية الطب ويسافر الي أمريكا، عندما يعود يفاجأ ماجد بوالده، وقد تزوج من دلال "فيفى عبده" التى كان على علاقة بها قبل سفره.

واسترجع الفنان محمود حميدة ذكرياته قبل 20 عاما، حينما ضحى بأسنانه من أجل شخصية يقوم بها في فيلم "جنة الشياطين"، والذى عرض عام 1999، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع فيس بوك، حيث علق على إحدى المتابعات مؤكداً على كلامها، بعدما كتبت الأخيرة "ان هناك ناس كتير لا تعرف أن الفنان محمود حميدة ضحي بسنتين من اسنانه بسبب هذا الفيلم".