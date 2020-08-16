شكرا لقرائتكم خبر عن عزت العلايلى بعد اختيار اسمه لمهرجان الإسكندرية: كتر خيركم إنكم فاكرينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد الأمير أباظة، أن الدورة السادسة والثلاثين التي ستقام في الفترة من 7 إلى 12 نوفمبر المقبل، ستحمل اسم الفنان عزت العلايلي تقديرا لمشواره وتاريخه الفني الثري، وتواصل ”الخليج 365” مع النجم الكبير عزت العلايلى للحديث معه عن هذا التكريم، وأكد أن هذا المهرجان له ذكريات جميلة وكان آخرها توليه رئاسة مسابقة نور الشريف للفيلم العربي، فتكريمه شرف كبير له متمنياً أن يكون على قدر المسئولية، وشكر إدارة المهرجان وعلى رأسهم الأمير أباظة، وجميع من وضع أصواتهم لعزت العلايلى حسب قوله، قائلاً: "كتر خيرهم إنهم فاكرينى وأنا بدين لهم كل الحب والتقدير".

ومن ناحية أخرى أكد عزت العلايلي أنه يقرأ حالياً أدوار مرشح لها للمشاركة في موسم دراما رمضان المقبل، ولم يبدى رأيه النهائي حتى الآن ومازال في مرحلة القراءة.

وتابع العلايلى أنه يرضى برزقه وبما قسمه الله له وأن الدور ينادى على صاحبه، كما أشار إلى أنه يدرك أن ما يمر على الأجيال ما هو إلا شىء طبيعى وسنة الحياة.

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يذكر أن النجم القدير عزت العلايلى كانت آخر مشاركة درامية له فى مسلسل "قيد عائلي" حيث ظهر خلال الأحداث بشخصية تاجر أخشاب كبير وزوج الفنانة ميرفت أمين ويتعرض للعديد من المواجهات مع تجار الأخشاب فى السوق فى إطار درامى مشوق.