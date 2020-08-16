شكرا لقرائتكم خبر عن صورة نادرة للفنانة الراحلة شويكار مع زوجها الأول ووالد ابنتها الوحيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تزوجت الفنانة الراحلة شويكار من المحاسب حسن نافع الجواهرجي، قبل زواجها من النجم الراحل فؤاد المهندس، حيث استمر زواجها منه سنتين فقط أنجبت منه خلالهما أبنتها الوحيدة "منة الله"، حيث توفي بعد عامين فقط من زواجهما وكان عمرها وقتها 18 عاما فقط.





و أكدت منة الله ابنة الفنانة الراحلة شويكار، أنها لم تصارع المرض حتى قبل لحظات من وفاتها، وقال: "كانت دايما بتقول الحمد لله وعمرها ما اشتكت من أي تعب، وقبل ما تموت بطنها وجعتها بس، وهى كانت بتحب كل الناس، وكانت مليانة حنان ومشاعر ناحية كل الناس اللى حواليها، وفي السنوات الأخيرة مكنتش عاوزة تظهر كتير قصاد الكاميرا".

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وأضافت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "التاسعة" الذي يذاع على القناة الأولى المصرية: "ماما عمرها ما بتتكلم عن الذكريات، وكانت بتقول معنديش حاجة في حياتي أقولها رغم أن حياتها كانت مليانة حاجات مهمة، لكنها كانت شديدة التواضع، كانت ست متواضعة لأقصى درجة، ولما تعبت، قالتلي أنا رايحة المستشفى ومش هرجع تاني، كانت حاسة أنها هتموت".

وتابعت: "قالتلي أوعى تعملي عزاء، كانت دي وصيتها، قالتلي أوعى تزعجي الناس بعزايا، كانت بتقول كده من زمان أوي قبل كورونا، وهي كانت ست بيت بتطبخ وتعمل كل حاجة، وأكتر حاجة كانت بتفرحها أنها تشوفني أنا وبناتي فرحانين ومبسوطين وفضلت تحب فؤاد المهندس لحد أخر لحظة وهو كمان كان بيحبها، وهو بيموت كانت واخداله حمام محشي ورايحاله".