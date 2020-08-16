شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يعلن عن اللجنة العليا لدورته العاشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح السيناريست سيد فؤاد مؤسس ورئيس مهرجان الاقصر للسينما الافريقية بان اللجنة العليا للمهرجان في دورته العاشرة والتي ستقام في الفترة من 12 الي 18 مارس 2021 برئاسة شرفية للممثل المصري الكبير محمود حميدة وتتشكل اللجنة من المنتج جابي خوري رئيسا وعضوية كل من الكاتب يوسف القعيد والمخرج مجدي أحمد علي والدكتورة أماني الطويل واللواء طارق علام والكاتب مدحت العدل والسفير عزت سعد والخبير السياحي محمد عثمان والفنانين ليلي علوي وصبري فواز وسلوي محمد علي .

كما صرحت المخرجة عزة الحسيني مؤسس ومدير المهرجان بأن لجنة المشاهدة واختيار الافلام تضم هذا العام كل من المخرج عماد البهات والناقد اسامة عبد الفتاح والناقد فاروق عبد الخالق والناقدة مروة ابو عيش والسيناريست سيد فؤاد، وتنطلق استمارة المشاركة للافلام في الدورة العاشرة بدء من 18 اغسطس الجاري .

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مهرجان الاقصر للسينما الافريقية ستقام دورته العاشرة في الفترة من 12 الي 18 مارس 2021 و تقيمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين برعاية ودعم من وزارتي الثقافة والسياحة وبدعم من وزارتي الشباب والرياضة والخارجية ومحافظة الأقصر ونقابة السينمائيين وبرعاية البنك الاهلي وهيئة تنشيط السياحة .