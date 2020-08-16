شكرا لقرائتكم خبر عن الفيلم القصير "هذه ليلتى" يسجل حضوره فى مهرجان السينما الأفريقية بتولوز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستكمل الفيلم القصير "هذه ليلتي" جولته في المهرجانات السينمائية الدولية بعد فوزه بالجائزة الذهبية في مهرجان جنيف للأفلام الشرقية بسويسرا، حيث ينافس في المسابقة الرسمية لمهرجان السينما الأفريقية بـ تولوزفي الفترة ما بين 23 وحتى 30 أغسطس، كما يشارك في مهرجان السينما الإفريقية - الآسيوية واللاتينية، وحظى الفيلم العام الماضي بعرضه العالمى الأول بمهرجان الجونة السينمائي الدولى فى دورته الثالثة، بعدما حصل الفيلم على جائزة الدعم المالى من مؤسسة كليك فاندنج لدعم مشاريع الأفلام القصيرة، بجانب منحة الدعم من الإتحاد الأوروبى – اليونيسيف.



ناهد السباعى من فيلم هذه ليلتى

الفيلم بطولة ناهد السباعي، شريف الدسوقي والطفل عمرو حساب، الفيلم سيناريو إيهاب عبد الوارث ويوسف نعمان، ومن إخراج يوسف نعمان، وتدور أحداثه حول سيدة فقيرة تصطحب طفلها المُصاب بمتلازمة داون لشراء الآيس كريم و الاستمتاع باليوم، فيتجها لأحد مناطق القاهرة الراقية، فيواجها معاناة لم تكن متوقعة، إلا أن الأم تصر على اقتناص لحظات السعادة لطفلها.

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فيلم هذه ليلتى

وتنتظر ناهد السباعى طرح فيلم "ماكو" الذى انتهت من تصوير قبل عدة أشهر، جيث تشارك فى بطولته إلى جانب بسمة، نيكولا معوض، خالد أنور، سارة الشامى، محمد مهران، عمرو وهبة، من تأليف أحمد حليم، إخراج محمد هشام الرشيدى.