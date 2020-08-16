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شكرا لقرائتكم خبر عن الظهور الأول لشون بين وليلا جورج بعد أيام من حفل زفافهما عبر ZOOM والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شوهد نجم هوليوود الشهير شون بن وهو بصحبة زوجته ليلا جورج أمس السبت في و هو الظهور الأول لهما منذ زفافهما، وسجلت عدسات المصورين عدة صور للنجم البالغ من العمر ( 59 عام ) وزوجته الجديدة البالغة من العمر ( 28 عام ) وهما يمسكان بيد بعضهما البعض في مطار لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية ، وحرص الزوجان بالتأكيد على اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة لتجنب خطر الإصابة بفيروس كورونا " COVID-19 " ، حيث كانا يرتديان الأقنعة الطبية الواقية .
وبعد سلسلة طويلة من التكهنات والشائعات حول زواجه سرا من ليلا جورج ، ظهر النجم العالمي شون بن ليكشف المزيد من الأسرار الخاصة بزواجه، والذي أكده مع المذيع سيث ماير ، وقد بدأ النجم الشهير بإظهار " دبلة الزواج " الذي يرتديها ، وأكد شون بن أن الزواج تم بالفعل خلال جائحة كورونا " COVID-19 " وهو ما أجبره علي الإلتزام بقوانين الحماية فقد تم مشاركة بعض المقربين منه بحفل الزواج من خلال تطبيق " Zoom ".
وقد تداول مؤخرا عدد كبير من المواقع الفنية الشهيرة خبر زواج نجم هوليوود الشهير شون بن ( 59 عام ) للمرة الثالثة في أجواء تتمتع بالسرية التامة من الممثلة ليلا جورج ذات الـ ( 28 عام ) و جاء زواج الثنائي بعد أربع سنوات من الحب ، وليلا جورج هي ابنه الممثل فنسنت دونوفريو، وقد أشار موقع" ميرور" إلى أن فنسنت والد ليلا أكبر من شون بن بعام واحد فقط .
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