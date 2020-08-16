شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الجيل.. تعرف على طلب تامر حسنى الوحيد في يوم عيد ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل النجم تامر حسنى اليوم بعيد ميلاده الموافق 16 أغسطس، حيث وجه حسنى رسالة خاصة إلى متابعيه وجمهوره بهذه المناسبة، خاصة بعد معايدة جمهوره ومحبيه له على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك وانستجرام"، وكتب تامر عبر خاصية الاستوري: "كنت عايز أرد عليكم بكرة في يوم عيد ميلادي، بس شايفكم محتفلين بدري".





وأضاف تامر بأنه لا يحتفل بعيد ميلاده وغير معتاد على ذلك، ولكن ربنا رزقه بجمهور زي أهله - على حد وصفه- وتابع فى رسالته بأنه يشكر كل شخص هنأه بأي كلمة كتبها أو رسالة أرسلها ثم ختم رسالته: "طلبي الوحيد أما تفتكروني تدعوا لأولادي تالية، وأمايا وآدم".

كما حرصت بسمة بوسيل زوجته على تهنئته بمناسبة عيد ميلاده من خلال حسابها على موقع انستجرام حيث فضلت الاحتفال بتلك المناسبة عبر مشاركة متابعيها بصورة تجمعهما معاً يرتديان فيها نفس التيشرت الذى تميز بوجود صورة وجه تامر عليه وعلقت عليها بكتابة : "كل سنة وانت حبيبي"، وما ان نشرتها حتي لاقت استحسان متابعيها ممن أثنوا عليهما وهنأوا تامر خلال التعليقات بتلك المناسبة.

وكان النجم تامر حسنى شارك مؤخراً مقطع فيديو مع جمهوره يظهر فيه بجوار ضيفة فى إحدى حفلات الزفاف التى أحياها، حيث أطلقت السيدة "زغروطة" لوقت طويل، ووقف تامر بجانبها مندهشًا، فيما نشر المقطع المصور عبر خاصية "ستورى" على حسابه بموقع "إنستجرام"، وكتب فى تعليقه عليه: "جينيس ريكورد أطول زغروطة فى العالم".

تامر حسنى وضع اللمسات النهائية على ألبومه الجديد المقرر طرحه خلال شهر سبتمبر المقبل، حيث يتعاون من خلاله مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، ومن الشعراء أيمن بهجت قمر، وحسام سعيد، وأمير طعيمة، وتامر حسين، وأحمد حسن راؤول، وعزيز الشافعى، ورمضان محمد، وأحمد المالكى.





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