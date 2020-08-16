الأقصر للسينما الإفريقية يعلن أسماء أعضاء اللجنة العليا لدورته العاشرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365:

أعلن السيناريست سيد فؤاد مؤسس ورئيس مهرجان الاقصر للسينما الإفريقية أن اللجنة العليا للمهرجان في دورته العاشرة والتي ستقام في الفترة من 12 الي 18 مارس 2021 ستكون برئاسة شرفية للممثل المصري الكبير محمود حميدة وتتشكل اللجنة من المنتج جابي خوري رئيسا وعضوية كل من الكاتب يوسف القعيد والمخرج مجدي أحمد علي والدكتورة أماني الطويل واللواء طارق علام والكاتب مدحت العدل والسفير عزت سعد والخبير السياحي محمد عثمان والفنانين ليلي علوي وصبري فواز وسلوى محمد علي .

وصرحت المخرجة عزة الحسيني مؤسس ومدير المهرجان أن لجنة المشاهدة واختيار الأفلام تضم هذا العام كل من المخرج عماد البهات والناقد أسامة عبد الفتاح والناقد فاروق عبد الخالق والناقدة مروة أبو عيش والسيناريست سيد فؤاد، وتنطلق استمارة المشاركة للأفلام في الدورة العاشرة بدء من 18 أغسطس الجاري .

مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية ستقام دورته العاشرة في الفترة من 12 الي 18 مارس 2021 .