ملك زاهر تنضم لمي عمر في "لؤلؤ"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365: تشارك الفنانة الشابة ملك زاهر الفنانة مي "عمر، في بطولة مسلسل "لؤلؤ". ونشرت ملك زاهر، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، صورة السيناريو من تحضيرات المسلسل. Advertisements وكتبت: "بسم الله توكلت على الله.. وحشتني الكاميرا أوي ادعوا لي". مسلسل "لؤلؤ" من بطولة مي عمر، أحمد زاهر، إدوارد، نرمين الفقي، إخراج محمد عبدالسلام، إنتاج شركة "سينرجي".

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