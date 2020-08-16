بواب "غلباوي" وآخر سعى لتكوين رابطة.. أشهر بوابين السينما المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قدمت السينما المصرية شخصية "البواب" في العديد من الأفلام، لتظهر تارة على أنها شخصية محورية، وتارة أخرى شخصية "على الهامش"، تكاد تظهر في مشهد واحد فقط.

وهنا نعرض لكم أشهر بوابين في السينما المصرية:

عبدالسميع – "البيه البواب"

حين نتحدث عن شخصية البواب في السينما، تتبادر في أذهاننا على الفور شخصية "عبدالسميع" والتي قدمها النجم أحمد زكي، ضمن أحداث فيلم "البيه البواب".

الفيلم الذي يعتبر نقطة تحول في مشوار النجم الأسمر، من أشهر أفلامه على الإطلاق، وجسد الشخصية ببراعة جعلت المشاهد يعتقد للوهلة الأولى أنه ربما عمل بهذه المهنة من قبل، وفيه نجد "عبدالسميع" النازح هو وزوجته من صعيد مصر، لكسب لقمة العيش، ينتهي به الحال "بيه" يمتلك أموالا طائلة، حتى أنه سعى مع زملائه البوابين لتكوين رابطة أو نقابة لهم.

عبدالغني النجدي

هو واحد من أكثر الفنانين موهبة وكاريزما، وجسد العديد والعديد من الأنماط، من بينها شخصية "البواب"، التي قدمها في عدد كبير من أعماله منها "مغامرة شباب"، "سكرتير ماما"، "المساجين الثلاثة"، "المراهقة الصغيرة"، "أيام ضائعة"، "هي والرجال"، "حياة عازب"، وكل هذه الأدوار جسدها "النجدي" بخفة ظل وبساطة جعلته نجما لا ينسى.

محمد كامل

هو من أشهر الفنانين أصحاب البشرة السمراء، الذين حصرهم المنتجين والمخرجين في نمط بعينه إما الخادم أو البواب، وعلى الرغم من تجسيده شخصية "البواب" في أكثر من عمل، إلا أنه قدم الشخصية ببراعة فائقة، فالجميع يذكر هذا البواب الطيب، خفيف الظل، صاحب الحضور المميز وسط قامات كبيرة.

ومن أشهر الأعمال التي قدم فيها الفنان محمد كمال شخصية البواب "القلب له واحد"، "عنبر"، وغيرها.

علي الكسار

النجم الكبير علي الكسار، له فيلم يحمل اسم "بواب العمارة"، وهو فيلم نادر عرض عام 1935، ويجسد من خلاله شخصية "عثمان" الذي يقع في غرام "فلة" الخادمة، وبسبب إهماله في عمله كبواب يسرق اللصوص العمارة، ومن ثم يقوم أصحاب العمارة بطرده.

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كذلك قدم الفنان الكبير شخصية البواب في عدد من الأعمال منها "رصاصة في القلب"، و"قدم الخير".

عادل أدهم

في فيلم "صاحب الإدارة بواب العمارة"، يجسد البرنس عادل أدهم شخصية "بواب" هارب من العدالة، وتنقلب حياته رأسا على عقب بعد مزاولته أعمالا غير مشروعة.

وقدم "أدهم" الشخصية على طريقته الخاصة، ويعتبر الدور من أشهر أعماله، خاصة أن هذا البواب يدخل في العديد من الصراعات بعدما أصبح مالكا للعمارة.

إبراهيم سعفان

"عبده البواب"، هو رجل يحضر كل فترة خادمة للعمل في شقة عالمة الذرة، ويحصل على أموال مقابل هذه الخدمة، وذلك ضمن أحداث فيلم "استقالة عالمة ذرة".

وعلى الرغم من أن الفنان إبراهيم سعفان اشتهر بتجسيد شخصية المحامي، إلا أن دوره في هذا العمل لا ينسى، كما اشتهر بدور "حوكشة" ابن البواب، الذي يساعد عائلة "شلبي" الفنية، ويوهمهم أنه ابن صاحب الفيلا، ليكشتفوا في النهاية حقيقته.

صلاح يحيى

من المؤكد أن اسم الفنان صلاح يحيى يندرج تحت قائمة طويلة من النجوم الذين نعرف ملامحهم دون أن نعرف أحيانا أسمائهم، على الرغم من حضورهم القوي.

وقدم الفنان الراحل شخصية البواب في أكثر من عمل أبرزهم الجزء الثالث من مسلسل "رأفت الهجان"، "الذل"، "جواز عرفي"، "إمرأة مع الشيطان"، "حارة الحبايب"، "بيت القاصرات"، وغيرها.

محب كاسر- البحث عن فضيحة

فيلم "البحث عن فضيحة" جمع كوكبة من نجوم السينما، ويعتبر الفيلم من كلاسيكيات السينما المصرية، كما حقق نجاحا كبيرا مازلنا نشهده حتى الآن.

وضمن أحداث الفيلم تظهر شخصية "بدوي" البواب، الذي يجسدها الفنان محب كاسر، وهو بواب "غلباوي"، يرفض مثلا أن يحمل "مجدي" – عادل إمام- بعد كل علقة ساخنة يأخذها، قائلا: "طالما كل يوم بيضرب ما يجيبوا حد يشيله"، ليرد مجدي: "يا قليل الأدب".