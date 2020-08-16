نفس "التيشيرت"..بسمة بوسيل تحتفل بعيد ميلاد تامر حسني

محمد اسماعيل - القاهرة - شاركت بسمة بوسيل زوجة الفنان تامر حسني جمهورها بصورة تجمعهما، احتفالا بعيد ميلاده، عبر حسابها على انستجرام. وارتدى الثنائي "تي شيرت" يحمل صورة تامر حسني، وكتبت: "كل سنة وأنت حبيبي" ‎ تامر حسني انتهى من تصوير فيلمه الجديد "مش أنا".

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