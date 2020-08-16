تراند اليوم : الموت يفجع الفنان "خالد النبوي" في حماه القيادي الناصري

ما لا يعرفه البعض أن الممثل المصري خالد البنوي متزوج من ابنة القيادي الناصري والبرلماني السابق عبدالعظيم المغربي، الذي توفي أمس عن عمر يناهز 83 عامًا، إثر أزمة صحية ألمت به مؤخرًا.

ونعى النبوي عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر" والد زوجته، قائلاً: "حمايا الغالي عبد العظيم المغربي بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى.. سوف أفتقد أبا حنونا ورجل عظيم علمنا أن نحب الوطن دون شروط وتحت أي ظروف وعلمنا أن أي إنسان عربي هو أخ ومصير مشترك.. الله يرحمك برحمته الواسعة".

وشغل المغربي عدة مواقع في الحركة النقابية المصرية، حيث تولى منصب سكرتير عام اتحاد العمال العرب في مطلع السبعينات، وشغل منصب الأمين العام لاتحاد المحامين العرب حتى رحيله، وكان عضوًا بمجلس نقابة المحامين ورئيسًا للجنة الحريات بها.

والمغربي من مواليد 11 ديسمبر 1937 في قرية شباس الشهداء بمركز دسوق كفر الشيخ، وانتُخب عضوًا بالبرلمان عام 200 عن دائرة دسوق، وعارض سياسات الحكومة للخصخصة وبيع القطاع العام.

شارك في انتفاضة 18 و19 يناير 1977 واعتقله الربس السادات مع رموز العمل السياسي في مصر عام 1981 بسبب معارضته لاتفاقية "كامب ديفيد" وأقام في نفس الزنزانة التي أقام فيها الكاتب محمد حسنين هيكل لمدة 3 شهور، حتى تم الإفراج عنهم تباعًا في بداية عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك.

ويعد المغربي أحد مؤسسي حركة "كفاية" وشارك بقوة في ثورة 25 يناير 2011، وكان في طليعة المعارضين الرئيس الأسبق محمد مرسي خلال مظاهرات 30 يونيو 2013.