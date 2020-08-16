بهذه الطريقة.. مصطفى خاطر يلبي أمنية أحمد فهمي

استجاب الفنان مصطفى خاطر لأمنية الفنان أحمد فهمي بالاشتراك معه في عمل فني كامل، وذلك عبر حسابه الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

جاءت أمنية فهمي رداً على أسئلة أحد متابعيه من خلال الـ"لايف" الذي قام بهاء مساء أمس، للإجابة على

أسئلة جمهروه، وجاء السؤال "من الممثل الذي تتمنى العمل معه" فجاء رد فهمي:مصطفى خاطر، من أقرب الناس لي، وتجمعنا صلة أخوة وصداقة، جمعتنا بعض الأاعمال سوياً كضيف شرف، لكني أود المشاركة معه في عمل فني كامل".

ليرد خاطر عليه عبر خاصية "ستوري" على "انستجرام" بطريقة فكاهية قائلاً:"انت صعبت عليا هبقى أشوفلك حاجة معايا".

يذكر أن آخر أعمال مصطفى خاطر الدرامية، كانت من خلال مشاركته في الماراثون الرمضاني بمسلسل "عمر و دياب"، وشاركه البطولة "علي ربيع، نهال عنبر، كارولين عزمي، هاجر عفيفي"، ومن تأليف:فاروق هاشم، مصطفى عمر، إخراج:معتز التوني.