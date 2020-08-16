فيديو.. كارمن سليمان تتخطى الـ 360 ألف مشاهدة بكليب أغنية "لينا رقصة"

سجلت الفنانة كارمن سليمان، أكثر من 360 ألف مشاهدة بكليب أغنيتها الجديدة "لينا رقصة"، وذلك بعد 4 أيام من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب". الأغنية من كلمات وألحان:عزيز الشافعي، توزيع:جلال الحمداوي، والكليب من إخراج:مصطفى عامر، ويقول مطلعها"يا نقاوة عينيا .. ياروح قلبي .. يا أغلى الناس معقولة حلاوتك دي .. بدوب في إيديك.. من الإحساس" توزيع:جلال الحمداوي، والكليب من إخراج:مصطفى عامر، ويقول مطلعها"يا نقاوة عينيا .. ياروح قلبي .. يا أغلى الناس معقولة حلاوتك دي .. بدوب في إيديك.. من الإحساس" يذكر أن آخر إصدارات كارمن الغنائية كانت من خلال أغنية "بصاتك" التي طرحتها خلال شهر ديسمبر من العام الماضي، وحققت أكثر من 2 مليون مشاهدة، الأغنية من كلمات: سامي علي، ألحان: مصطفى جاد، توزيع: ماز.

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