تواجد الفنان رامي جمال في صيف 2020، بأعمال لحنية وكتابية لأبرز مطربي الوطن العربي، والتي حققت نسبة مشاهدة عالية عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، والمنصات الإليكترونية الموسيقية المختلفة.
بدأها جمال من خلال أغنية "على حس حكايتنا" للفنانة إليسا، ضمن ألبومها الصيفي الجديد "صاحبة رأي"، التي سجل فيها قلمه للمرة الأولى بجانب لحنه، وقام بتوزيعها :وسام عبد المنعم، و حققت أكثر من مليون ونصف مشاهدة عبر "يوتيوب"، ويقول مطلعها"في ذكريات عايشة معانا لحد نهايتنا وتعبت أعيش في البعد أنا...على حس حكايتنا يرضيك تغيب وأغيب ونبقى نهينا دنيتنا قولي أعمل إيه وده يرضي مين إن الغرام يصبح خلاص ماضي كذب اللي قال بعد الفراق... هنسى وهعيش عادي يا حبيبي أنا إرجع عشان عايزاك هنا قصادي ليه تسيبني ليه".
بالإضافة إلى تعاونه اللحني في ألبوم الفنانة جنات الجديد "أنا في انتظارك" من خلال أغنية "دموع وبكيت"، التي كتبها:جمال الخولي، ومن توزيع:وسام عبد المنعم،
يذكر أن رامي قد طرح في مطلع العام الجاري أحدث ألبوماته "أنا لوحدي" الذي ضم 15 أغنية منهم"اللي مشيوا، أنا لوحدي، فكرة المتساب، لقلبك سلام، مين غيرك في القلب، عيونك خطر، سقف"، وحقق نسبة مشاهدة عالية عبر "يوتيوب"، ومختلف المنصات الإليكترونية الموسيقية.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تجربته الناجحة مع إليسا.. رامي جمال في لحن جديد مع جنات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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