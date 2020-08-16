حسين الجسمي يقترب من نصف مليون مشاهدة بأغنية "بالبنط العريض"

اقترب الفنان حسين الجسمي من حاجز النصف مليون مشاهدة، بأغنيته الجديدة"بالبُنط العريض"، وذلك في أقل من 24 ساعة من طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية من كلمات: أيمن بهجت قمر، ألحان:حسين الجسمي، توزيع:توما، ويقول

مطلعها"حبيبي بالبُنط العريض غالي وأقرب من الوريد حالتي تتشخص جُنون بيقولولي أنا بيك مريض".

"بالبنط العريض" هو الإصدار المصري الثاني للجسمي في 2020، بعد أغنيته الرمضانية "سنة الحياة"، التي طرحت لصالح

إحدى شركات المحمول الكبرى في مصر، وسجلت أكثر من 15 مليون مشاهدة، من كلمات: أيمن بهجت قمر، ألحان:محمود العسيلي، توزيع:علي فتح الله.

يذكر أن آخر الجسمي قد طرح مؤخرًا أغنية "أهواك للموت"، التي حققت أكثر من 2 مليون مشاهدة خلال أسبوعين من طرحها، من كلمات: العالية، ألحان:حسين الجسمي، توزيع:وليد فايد.