يستعد صناع فيلم "توأم روحى" للفنان حسن الرداد للعرض الخاص يوم الأربعاء المقبل، بإحدى سينمات مدينة 6

أكتوبر، وذلك بحضور جميع أبطاله.

يذكر أن تدور الأحداث في إطار رومانسي كوميدي حول قصة حب قوية بين (حسن الرداد) و (أمينة خليل) .وتواجهما العديد من المشاكل والعقبات التي تجعل من حبهم شيء مستحيل تحقيقه على أرض الواقع.

ويقوم ببطولته عدد من النجوم

منهم حسن الردّاد، أمينة خليل، عائشة بن أحمد، وهو من كتابة أمانى التونسي وإخراج عثمان أبولبن، فى ثانى تجربة للمخرج والمؤلفة بعد فيلم "قصة حب" لهنا الزاهد وأحمد حاتم.

الأربعاء.. عرض خاص لفيلم "توأم روحي" بحضور أبطاله

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يستعد صناع فيلم "توأم روحى" للفنان حسن الرداد للعرض الخاص يوم الأربعاء المقبل، بإحدى سينمات مدينة 6

أكتوبر، وذلك بحضور جميع أبطاله.

يذكر أن تدور الأحداث في إطار رومانسي كوميدي حول قصة حب قوية بين (حسن الرداد) و (أمينة خليل) .وتواجهما العديد من المشاكل والعقبات التي تجعل من حبهم شيء مستحيل تحقيقه على أرض الواقع.

ويقوم ببطولته عدد من النجوم

منهم حسن الردّاد، أمينة خليل، عائشة بن أحمد، وهو من كتابة أمانى التونسي وإخراج عثمان أبولبن، فى ثانى تجربة للمخرج والمؤلفة بعد فيلم "قصة حب" لهنا الزاهد وأحمد حاتم.