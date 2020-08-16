شاهد.. أحمد السبكي يروج لفيلم "توأم روحي" على طريقته الخاصة

روج المنتج أحمد السبكي لفيلمه الجديد "توأم روحي" المقرر عرضه قريبًا، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". وكتب "السبكي" عبر حسابه مقطع من أغنية الفيلم قائلًا : "وخلاص يا عيوني من اليوم دة على حضنة هتصحي وهتباتي.. علشان لبعض أطمنا وحلمنا وقلوبنا مأمناه.. قدرنا نمشي بحبنا بنوصلة لبيت احلامنا ..توأم روحي ١٩_ ٨_٢٠٢٠ بجميع دور العرض". عيوني من اليوم دة على حضنة هتصحي وهتباتي.. علشان لبعض أطمنا وحلمنا وقلوبنا مأمناه.. قدرنا نمشي بحبنا بنوصلة لبيت احلامنا ..توأم روحي ١٩_ ٨_٢٠٢٠ بجميع دور العرض". Advertisements يذكر أن تدور أحداث الفيلم فى إطار رومانسي، ويقوم ببطولته عدد من النجوم منهم حسن الردّاد، أمينة خليل، عائشة بن أحمد، وهو من كتابة أمانى التونسي وإخراج عثمان أبولبن، فى ثانى تجربة للمخرج والمؤلفة بعد فيلم "قصة حب" لهنا الزاهد وأحمد حاتم.

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