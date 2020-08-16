رانيا فريد شوقي تسترجع ذكرياتها مع النجمة شويكار

حرصت الفنانة رانيا فريد شوقي مشاركة جمهورها ذكرياتها مع النجمة الراحلة شويكار، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
وكتبت رانيا عبر حسابها قائلة : "سيدتي الجميلة أحلى ست وقفت على خشبة المسرح و دلوعة السينما والإنسانة الراقية و القلب الأبيض أنا محظوظة أني عرفتك عن قرب من طفولتي فاكرة لما كنا بنسافر المعمورة وأنتِ معنا مكناش بنبطل ضحك من خفة دمك وتلقائيتك".
وتابعت : "إنسانة بسيطة طيبة
وأضافت : "وأنا بعترف إن سيدتي الجميلة واحدة بس هي شويكار محدش يعمل الدور ده غيرها بس رغم خوفي و حزني لوفاة أبويا واللي كنت أتمني وجوده في يوم تخرجي من المعهد وجودك وأهتمامك أسعد قلبي أوي و فاكرة حضنك الدافي وأنتي بتهنيني وكلامك الجميل بعد العرض".
واختتمت حديثها قائلة : "ولما كلمتك قبل العيد الكبير وكان بقالي سنين ماتكلمناش حفاوة استقبالك وفرحة صوتك وكلامك الحلو أوي وأحلى جملة يا بنت الغالي أوي وكلام كتير عن أبويا حلو زي حلاوة روحك.. الله يرحمك يا غالية و يغفر لك ويجعل مثواكي الجنة ياااارب".
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