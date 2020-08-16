أول أعمال STARZPLAY الإنجليزية الأصلية "بغداد سنترال" يحقق استجابة واسعة بين المشتركين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

سجلت STARZPLAY، خدمة مشاهدة الفيديو حسب الطلب الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، استجابة واسعة من المشتركين على محتواها الأصلي، بما يؤكد على شغف الجمهور في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإنتاجات الأصلية المحلية.

وتلقت STARZPLAY استجابة استثنائية من المشتركين عن أول إنتاجاتها الأصلية "بغداد سنترال". ووفقاً لدراسة، شاهد مسلسل الدراما المشوقة 57% من عشاق هذه المسلسلات المشتركين في المنصة، في حين تابع 41% من المشتركين النشطين شهرياً المسلسل القصير المؤلف من ستة حلقات.

وتؤكد معدلات المشاهدة لمسلسل "بغداد سنترال"، على التحول في توجهات المشاهدة من الأعمال التي يتم تأليفها وإنتاجها في استوديوهات إنتاج مستقلة، ويعتبر نموذجاً مميزاً عن الأصداء المتزايدة التي تحققها القصص المستوحاة من المنطقة بين المشاهدين.

وتدور أحداث المسلسل خلال فترة الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، ويروي قصة ضابط الشرطة العراقي السابق محسن الخفاجي (وليد زعيتر) الذي فقد كل ما يملك إلى أن أصبحت حياته صراعاً يومياً للبقاء وحماية ابنته المريضة مروج (جولاي نمير). وعندما يعلم باختفاء ابنته سوسن (ليم لوباني)، يجد خفاجي نفسه مقحماً في عملية بحث يائسة عنها، وفي مواجهة البروفيسورة الجامعية الغامضة زبيدة رشيد (كلارا خوري)، حيث يكتشف أن سوسن وصديقتيها المقربتين سناء (نورا القصور) وزهرة (ميساء عبد الهادي) يعشن حياةً خفية تقودهن إلى أخطار كبيرة.

ونالت القصة الفريدة والمستوحاة من أجواء المنطقة ثناءً واسعاً في البلد الذي تدور أحداثها فيه، حيث استمتع 81٪ من المشتركين العراقيين النشطين شهرياً بأحداث القصة المحلية. واستقطب المسلسل إعجاب المشتركين في المملكة العربية السعودية، حيث حرص 47٪ من المشتركين النشطين شهرياً على مشاهدته، ما يعادل نحو مشترك واحد من أصل اثنين، وشدتهم الأحداث الدرامية ومزيج الغموض والإثارة علاوة على الأداء المميز للممثلين في المسلسل. ووجد عشاق الأعمال الأصلية الترفيهية في دولة الإمارات العربية المتحدة أن مسلسلات الدراما التلفزيونية المميزة جديرة بالمشاهدة، حيث استقطب المسلسل نسبة 36٪ من المشتركين النشطين شهرياً – ما يزيد عن مشترك واحد من أصل ثلاثة، بينما نال المسلسل استحسان 39٪ من مشتركي STARZPLAY النشطين شهرياً في باقي أرجاء المنطقة.

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وفي هذا السياق، قال خالد بن شوش نائب رئيس أول قسم البرمجة والمحتوى لدى STARZPLAY: "نفخر بالاستجابة الواسعة التي حققها أول أعمالنا الأصلية ونجاحه اللافت في المنطقة. وقد كان هدفنا لدى إطلاق هذا المسلسل هو تقديم عمل مميز ومرتبط باهتمامات المشاهدين في منطقة الشرق الأوسط، حيث أدركنا في ضوء بياناتنا الحاجة الماسة لمثل هذه الأعمال الأصلية في المنطقة. وفي الوقت الذي يواصل فيه المشتركون بحثهم عن عروض ترفيهية عالمية المستوى، جاء 'بغداد سنترال' ليقدم متعة متميزة أثناء مشاهدته وأحداث مستمدة من أجواء المنطقة وكان خيار الدراما الأمثل باللغتين العربية والإنجليزية. ونحن على ثقة بأن الحاجة لإنتاجات تلامس شغف سكان المنطقة يجب تلبيتها عبر إطلاق أعمال أصلية ومحلية انطلاقاً من مكانتنا كمنصة نشأت ونمت في هذه المنطقة وتدرك تطلعات المشتركين، لذلك نحرص باستمرار على الاستثمار في الإنتاجات المحلية الأصلية".

ويشارك في بطولة "بغداد سنترال" كل من وليد زعيتر، كوري ستول، بيرتي كارفل، ليم لوباني وجولاي نمير مع فريق من الممثلين العالميين. والمسلسل من تأليف ستيفن بوتشارد مؤلف مسلسل "ذا لاست كينغدوم" والمرشح لجائزة البافتا، وهو مقتبس عن رواية لـ إيليوت كولا. وبالنسبة لأولئك الراغبين بمشاهدة المسلسل، ما عليهم سوى التوجه نحو STARZPLAY والاستمتاع بأحداث هذا العمل الأصلي الذي تدور قصته في مكان مميز، ويأخذهم في رحلة مشوّقة مليئة بالأحداث الجذابة.

وتتوفر خدمة STARZPLAY في 20 دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان، وتقدم للمشتركين محتوى يضم أكثر من 10 آلاف ساعة من الأفلام والمحتوى المخصص للأطفال والمسلسلات العربية والأعمال الحصرية. وتحتل المنصة المرتبة الأولى من حيث عدد المشتركين على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتمكنهم من مشاهدة المحتوى المفضل لديهم في أي وقت وعبر أي جهاز.