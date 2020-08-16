دي بروين يفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

كتبت أسماء لمنور في الأحد 16 أغسطس 2020 01:15 مساءً - منذ 60 دقيقة

موسم استثنائي قدمه البلجيكي كيفن دي بروين، لاعب وسط مانشستر سيتي، الذي فاز بجائزة أفضل لاعب في الموسم المنصرم من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، فوز دي بروين بجائزة لاعب الموسم، متفوقا على 6 منافسين.

وقدم دي بروين موسما استثنائيا بالدوري الإنجليزي، نجح من خلاله في صناعة 20 هدفا، ليكون الأكثر صناعة للأهداف في موسم واحد بالمسابقة.

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وكانت قائمة المرشحين للفوز بالجائزة قد ضمت من ليفربول بطل البريمييرليج، جوردان هندرسون قائد الفريق، والذي توج، الشهر الماضي، بجائزة أفضل لاعب المقدمة من رابطة النقاد الرياضيين الإنجليزية.

وإلى جانب هندرسون، تواجد ألكسندر أرنولد اللاعب الأكثر صناعة للأهداف لليفربول بالمسابقة برصيد 13 هدفاـ بالإضافة إلى السنغالي ساديو ماني الذي سجل 18 هدفا وصنع 9 بالبريمييرليج

هداف البرميييرليج بـ23 هدفا، وهنا الحديث عن جيمي فاردي، مهاجم ليستر سيتي، تواجد في القائمة إلى جانب داني إنجز نجم ساوثهامبتون صاحب الـ22 هدفا ووصيف الهدافين.

كما ضمت القائمة نيك بوب، حارس مرمى بيرنلي، والذي ظل ينافس حتى الجولة الأخيرة على جائزة القفاز الذهبي، قبل أن يُتوج بها البرازيلي إيدرسون حارس مانشستر سيتي.