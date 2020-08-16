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شكرا لقرائتكم خبر عن عيضة المنهالي عاشق يشكو من طول الحجر.. والان مع التفاصيل
الأحد 16 أغسطس 2020
الفنان الإماراتي عيضة المنهالى
طرح الفنان الإماراتي عيضة المنهالى أغنيته الجديدة الشوق (الحجر)، عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، بأسلوب غنائي موسيقي مختلف، وكلمات تحمل فكرة وموضوع جديد على الساحة الفنية، من ألحانه وكلمات أحمد المسافري.
وأكد المنهالي أنه سعيد بالفكرة الجديدة، التي تربط بين العشق والإشتياق وضيق الحجر الذي تعيشه الكرة الأرضية هذه الايام، موضحاً أنه تشجّح على تسجيلها وطرحها سريعاً، لأنها تتضمن روحاً متميزة في الكلمة واللحن.
وقد سجّل الأغنية في استوديو الوطن في دبي، بعد أن وزّعها ميثم علاء الدين، مجدداً تعاونه وثقته بمهندس الصوت ماجد صالح في عملية الميكس والماسترينغ.
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