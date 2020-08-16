شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب يعكس جمال مصر بإيجابية وحب في "يا بلدنا يا حلوة" والان مع التفاصيل

الأحد 16 أغسطس 2020 عمرو دياب مجدداً، يتصدر الفنان المصري ​عمرو دياب-من خلال عمل فني متقن ووطني- المراتب الأولى، بأغنية "يا بلدنا يا حلوة"، والكليب الذي طرحه منذ أيام قليلة، وظهرت معه في الكواليس الممثلة المصرية دينا الشربيني، التي حرصت على التواجد في تصوير الأغنية، التي كتب كلماتها ​تامر حسين​، ولحنها ​عزيز الشافعى​، ووزعها ​طارق مدكور.

Advertisements هي أغنية مليئة بالايجابية والحب، تجعل من يستمع إليها يعشق مصر والشعب المصري أكثر واكثر. وسجل الكليب عودة المخرج طارق العريان​ للعمل مع عمرو، بعد 25 عاماً منذ آخر كليب جمعهما وهو "راجعين" عام 1995، وظهر عمرو بالكليب في العديد من الأماكن السياحية في مصر، وتواجد على مركب بنهر النيل، وأبرز جمال مصر المتأصل في حضارتها ومبانيها التاريخية. عمرو دياب الهضبة.. ووجه مصر الجميل في العالم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عمرو دياب يعكس جمال مصر بإيجابية وحب في "يا بلدنا يا حلوة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.