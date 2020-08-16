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شكرا لقرائتكم خبر عن نيللي كريم وآسر ياسين يشوّقان متابعيهما للجزء الثاني من "بـ100 وش" والان مع التفاصيل
الأحد 16 أغسطس 2020
الممثلان المصريان نيللى كريم وآسر ياسين
شوّق الممثلان المصريان نيللى كريم وآسر ياسين متابعيهما، للجزء الثاني من مسلسل "بـ100 وش"، والذي عُرض الجزء الأول منه في الموسم الرمضاني الماضي، وحقّق نجاحاً كبيراً.
ونشرت نيللي عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، صوراً لها مع آسر خلال تواجدهما على أحد الشواطئ، وعلّقت: "اشتقت إليكم جميعًا.. شكرًا لكم على كل الحب والدعم، نحن سعداء جدًا لأنكم أحببت المسلسل التلفزيوني.. لا أطيق الانتظار حتى الجزء الثاني".
يُذكر أن المسلسل من بطولة آسر ياسين، نيللي كريم، علا رشدي، إسلام إبراهيم، مصطفى درويش، شريف دسوقي، دنيا ماهر، زينب غريب، حنان يوسف، سلوى محمد علي، لؤي عمران، سارة التونسي، من تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكري.
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