شكرا لقرائتكم خبر عن مايا دياب: بلد يحكمه دوده والان مع التفاصيل

الفنانة اللبنانيه مايا دياب

وصفت الفنانة اللبنانيه مايا دياب​ الإنفجار الضخم، الذي وقع في مرفأ بيروت​ الأسبوع الماضي بـ"كارثة أمن قوي"، مشيرة الى أن حد الان لم تعط الدولة أجوبة شفافة ومحددة عن تساؤلات المواطنين اللبنانين، حول من المسؤول عن هذه الكارثة الوطنية، بالإضافة الى أنه لم يتم توقيف أو التحقيق مع أي أحد.



وكتبت مايا في صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي: "كارثة هزّت الارض،ومسحت بيروت،كارثة أمن قومي..من يوم الثلاثاء 4 آب لليوم،مين توقّف ومع مين تحقق؟؟ كم من مسؤول مَرّ على هذه المسؤولية،ايه ووينن؟؟؟ يا جماعة بلد يحكمه دوده،والدود منه وفيه ..بيروت في قلوبنا".

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