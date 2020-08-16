نيللي كريم تحسم مصير الجزء الثاني من "بـ 100 وش"

حسمت الفنانة المصرية نيللي كريم، الجدل حول مصير الجزء الثاني من مسلسل "بـ 100 وش"، الذي عرض رمضان الماضي، بإعلانها البدء في التصوير قريبا.

وكتبت نيللي كريم عبر حسابها بتطبيق "أنستقرام" في تعليق على صورة تجمعها ببطل العمل آسر ياسين: "نحن سعداء للغاية بأن المسلسل أعجبكم، لا أستطيع الانتظار لتقديم الجزء الثاني قريبا".

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ولم يتم إعلان اسم مخرج العمل بعدما أكدت مخرجة الجزء الأول، كاملة أبو ذكري، في وقت سابق اعتذارها عن عدم تقديم جزء ثان منه، بسبب رغبتها في التفرغ للسينما عام 2021.

وتدور أحداث مسلسل "بـ 100 وش" حول مجموعة من النصابين المحترفين الذين يمارسون عمليات نصب متعددة من أجل تحقيق أحلامهم بالثراء.



