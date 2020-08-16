شكرا لقرائتكم خبر عن أحلى صحبة بالتوكتوك.. هالة صدقى مع محمد فؤاد وإلهام شاهين فى أجازة صيفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة هالة صدقي جمهورها بصورة تجمعها مع النجم محمد فؤاد والنجمة إلهام شاهين خلال قضاء أجازتهم الصيفية فى الساحل الشمالي بصحبة الإعلامية بوسي شلبي، وعلقت علي الصورة عبر حسابها بموقع "إنستجرام" :"أحلى صحبة بالتوكتك الرولز مع محمد فؤاد وإلهام شاهين أصدقاء الزمن"، وكانت النجمة هالة صدقى، أعربت عن تضامنها ودعمها للشعب اللبنانى بعد كارثة حادث انفجار مرفأ بيروت، الذى أسفر عن استشهاد العشرات وآلاف الجرحى والمصابين، وقامت بإشعال شمعة حب للبنانيين بالتزامن مع بدء صيام العذراء، داعية الله أن يخفف عنهم حزنهم وآلامهم وأن يحميهم الله من الأشرار.



هالة صدقي

ونشرت هالة صدقى، صورة لها وهى توقد الشموع، عبر حسابها على إنستجرام، صحبتها بتعليق: "أول شمعة حب للبنان فى أول يوم صيام للعذراء، يا رب يخفف عنهم آلامهم وحزنهم، يا رب يعوض عليهم بالخير ويحمى العالم من الأشرار".

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وقالت هالة صدقى، فى "بوست" سابق: "اللى إيده فى الميه مش زى اللى إيده فى النار، الشعب اللبنانى لو اختار هعذره للأسف، الشعب كله بيدور على طوق نجاة من سنين، طوائف وأحزاب وناس غير مسئولة.. قلبى معاكى يا أجمل المدائن".

وأحيت الفنانة هالة صدقى، مؤخرا الذكرى الأولى لوفاة والدتها ونعتها بكلمات مؤثرة عبرت فيها عن فقدانها، ونشرت صورة قديمة لوالدتها فى مرحلة الشباب على حسابها الرسمى بموقع "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "زى النهارده فقدت أحن وأعظم وأجمل أم فى الدنيا، خسارة الأم خسارة لا تعوض، ولا هناك بديل للحب الحقيقى ولا عطاء من القلب، وبهدى لروحها كل الحب".