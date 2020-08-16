شكرا لقرائتكم خبر عن نجلاء بدر تثير ضجة على السوشيال ميديا بإطلالتها الجديدة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثارت الفنانة نجلاء بدر ضجة عبر منصات السوشيال ميديا في الساعات الأخيرة، كما تصدرت قائمة الأكثر رواجا عبر موقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، بسبب صور وفيديو أظهر ملامح "نيولوك" جديد لها ، حيث ظهرت بتسريحة جديدة ولون شعر مختلف، من ناحية أخرى تعاقدت مؤخراً نجلاء بدر على المشاركة فى بطولة حكايتى "أبيض وردى" من مسلسل "، إلا أنا، " التى تكتبتها نجلاء الحدينى وتخرجها مريم أحمدى ويشارك فى بطولتها جميلة عوض. وفى سياق متصل تستعد نجلاء بدر لتصوير دورها فى مسلسل "لؤلؤ" من نوعية أعمال الـ 45 حلقة وتأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبد السلام وبطولة مى عمر وأحمد زاهر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، نجلاء بدر، ادوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل وعدد آخر من الفنانين جارى التعاقد معهم. Advertisements وشاركت نجلاء بدر فى رمضان الماضى بمسلسلين هما "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة محمد رمضان ونور وأحمد زاهر وروجينا ودنيا عبد العزيز وعدد كبير من الفنانين، و"الفتوة" بطولة ياسر جلال ومى عمر وأحمد صلاح حسنى ورياض الخولى وليلى أحمد زاهر وأحمد خليل وتأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى والعملين من إنتاج شركة سينرجى.

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