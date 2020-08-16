شكرا لقرائتكم خبر عن الشاب خالد يطرح برومو أغنية "جميلتى بيروت" لدعم لبنان.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح النجم الشاب خالد برومو أغنيته الجديدة "جميلتى بيروت"، من إخراج إيلى بربرى وألحان محمد يحيى، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، معلقا عليها قائلة :" الثلاثاء أغنيتي الجديدة تخرج لمساعدة أخواتنا وإخواننا"، ولن يتقاضى صناع الأغنية أجورهم وسيعود العائد المادى للأغنية لمنظمة الصليب الأحمر بلبنان، تضامنًا ودعمًا للشعب اللبنانى بعد أحداث انفجار مرفأ بيروت، وتعد أغنية "جميلتي بيروت"، التعاون الثالث بين محمد يحيى والشاب خالد بعد دويتو "ماس ولولى" مع ديانا حداد، وإعلان لأحد مستشفيات سرطان الأطفال.

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يشار إلى أن الشاب خالد، أصدر فى مايو الماضى أغنية جديدة، اختار لها عنوان "يا دلالى"، وتزامنت مع الحجر الصحى الذى كان مفروضا بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، وقبل سنوات قليلة، ذكرت تقارير إعلامية أن الشاب خالد حصل على الجنسية المغربية واستلم جواز سفره المغربى، بعد انتهاء حفل فنى كان قد أحياه فى مدينة الدار البيضاء.

من ناحية أخري قال مسؤول أمريكي إن فريقًا من محققي مكتب التحقيقات الفدرالي من المقرر أن يصل إلى لبنان نهاية هذا الأسبوع للمشاركة في التحقيق في انفجار بيروت، وفقا لتقرير الجارديان البريطانية.