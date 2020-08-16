شكرا لقرائتكم خبر عن كاظم الساهر يوجه رسالة دعم للشعب اللبنانى: كلنا معكم وأتمنى من الجميع أن يساهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه النجم العراقي ​كاظم الساهر​ رسالة دعم إلى شعب لبنان، بعد انفجار مرفأ بيروت الذي حدث منذ أيام وخلف وراءه آلاف الضحايا ما بين شهداء ومصابين، إضافة إلى دمار كبير في العاصمة بيروت، ونشر عبر حسابه بموقع "انستجرام"، فيديو يقول به :"ما أقوى الشعب العربي أمام المحن.. تحملهم الجروح والأزمات المستمرة.. كم يثبت قوتهم وقدرتهم وأصالتهم وتمسكهم بوطنهم".

وأضاف: "أحبائي في لبنان كلنا معكم.. شكراً لكم.. شكراً لجهودكم، شكراً لجهود أبطال الصليب الأحمر، الذين يعملون ليل نهار لمساعدة الناس... أتمنى من الجميع أن يساهم".

من ناحية أخري قال مسؤول أمريكي إن فريقًا من محققي مكتب التحقيقات الفدرالي من المقرر أن يصل إلى لبنان نهاية هذا الأسبوع للمشاركة في التحقيق في انفجار بيروت، وفقا لتقرير الجارديان البريطانية.

ودعا ديفيد هيل وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية، يوم السبت، إلى إجراء تحقيق شامل، وقال إن فريق مكتب التحقيقات الفدرالي كان يشارك بدعوة من السلطات اللبنانية لمعرفة سبب انفجار 4 أغسطس الذى أودى بحياة ما يقرب من 180 شخصًا وجرح الآلاف.

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ولا يزال سبب الانفجار الذي أشعل قرابة 3000 طن من نترات الأمونيوم في مرفأ بيروت غير واضح، فقد ظهرت وثائق تظهر أن القيادة العليا للبلاد ومسؤولي الأمن على دراية بالمواد الكيميائية المخزنة في الميناء كما تشارك فرنسا في التحقيق الذي يقوده اللبنانيون.