شكرا لقرائتكم خبر عن تجدد الصدام بين عائلة شريف منير ورواد السوشيال ميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاد الصدام من جديد بين عائلة شريف منير -وتحديدا ابنته أسما– وبين رواد السوشيال مياديا، بسبب تعليقات أحد متابعيها رأتها "أسما" تنال منها، وتوعدت صاحبها بتحرير محضر ضده.

وأعلنت أسما شريف منير مقاضاة صاحب التعليق، بعدما سبّها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. إذ نشرت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" صورا من الحساب الشخصى للمتابع الذى سبّها، وعلقت كاتبة: "واحد أهو بيصلى على النبى فى البايو وبيشتم فى الكومنت.. إن شاء الله هعمله محضر".

وفى وقت سابق تعرض الفنان شريف منير لسيل من الشتائم، بعد أن نشر صورة لابنتيه وركزت معظم التعليقات على هيئة ابنتيه، إذ ظهرتا بملابس اعتبروها خادشة للحياء رغم أن البنتين لم يتعد عمرهما 16 عاما .

وهاجم الفنان شريف منير بعض متابعيه بسبب تعليقاتهم على صور بناته فريدة وكاميليا، وقام بحذف الصورة. وكتب على حسابه: "الإفراط في حسن النية قد يكلفك الكثير.. بعد مانزّلت صورة بناتي .. فريدة ١٦ سنة وكاميليا ١٢ سنة .. وشوفت تعليقات من ناس مرضى .. و قليلى الرباية .. وجرحوا بناتى و جرحونى .. فمسحت الصورة قبل أن يعيد نشرها مرة أخرى.

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وعلق شريف منير على الأزمة قائلا فى تصريحات إعلامية: "لن أسامح وأتهاون هذه المرة وقررت اللجوء قانونيا وتقديم بلاغ ضد كل شخص سمح لنفسه يتنمر على الآخرين، وأتمنى رد فعل إيجابى من مباحث الإنترنت وأنا متأكد إنها هتجبلنا حقنا كلنا".

"أسما" سبق لها أن قدمت تجربة برامجية مع والدها النجم شريف منير، من خلال قناة ON E، وهو برنامج "انا وبنتى"، ولقى نجاحا جماهيريا كبيرا، حيث استضاف الكثير من النجوم والفنانين.

وعرض للنجم شريف منير مسلسل "ونحب تانى ليه" رمضان الماضى ، مع النجمة ياسمين عبد العزيز، والفنان كريم فهمى، وتارا عماد، وعماد رشاد، وأحمد سعيد عبد الغنى، وسمر مرسي، تأليف عمرو محمود يس، إخراج مصطفى فكرى، ومن إنتاج شركة سينرجي.