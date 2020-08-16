شكرا لقرائتكم خبر عن أبناء نجوم فيلم "سكر هانم" يجتمعون من جديد بعد سنوات من عرض الفيلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع أبناء نجوم فيلم "سكر هانم" من جديد في صورة مميزة، نشرتها ميريت أبنة النجم الراحل عمر الحريري، عبر حسابها بموقع "فيس بوك"، جمعت بها أبنة الفنان عبد المنعم إبراهيم وحفيد الفنان كمال الشناوي و أبنة الفنان محمد شوقي، وعلقت ميريت علي الصورة قائلة :"صورة في برواز.. صورة مميزة بالنسبة ليا فهي تعتبر تواصل الأجيال اسمنا أبناء (سكر هانم) في الصورة من اليمين بنفس ترتيب صورة فيلم سكر هانم مع حفظ الألقاب للمحترمين..اخواتي إيمان محمد شوقي.. ميرت عمر الحريري.. عمر علاء كمال الشناوي..سمية عبدالمنعم إبراهيم.. شكرًا لتواصلكم الدائم".



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وكانت ميريت عمر الحريرى ابنة الفنان الراحل عمر الحريرى أهدت بعض المقتنيات الخاصة بوالدها للمركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، إيمانا منها بالمشروع الفنى لوزارة الثقافة بتوجيهات وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم وبإشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى المخرج خالد جلال، والذى ينفذه المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان القدير ياسر صادق الجارى حاليا تحت رعاية وزيرة الثقافة والخاص بإقامة جناح للمركز داخل كل مسرح تابع للبيت الفني للمسرح والبيت الفني للفنون الشعبيه والاستعراضية يشمل مقتنيات رواد تلك المسارح.

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المقتنيات المهداة عبارة عن : نظارة طبية، رخصة القيادة الخاصة، الباسبور وتذكرة طيران، محفظة شخصية، وكذلك بعض الصور الشخصية للفنان الراحل مع بعض الشخصيات العامة، وكذلك شهادات تقدير حصل عليها الفنان الراحل من جهات مختلفه، ودعوات لمهرجانات ، و2 روب رجالى، بدلة رجالى، وبيجاما وبعض الملابس التي كان يستخدمها الراحل في تصوير أعماله.

يذكر أن ميريت عمر الحريري اتجهت للتمثيل وشاركت في شهر رمضان الماضي في عدة مسلسلات منها مثلا مسلسل " خيانة عهد " مع النجمة يسرا وحلا شيحة واخراج سامح عبد العزيز، وتنتظر عدة أعمال إخري صورتها وستعرض قريبا منها فيلم سينمائى.