شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يلتقط النجوم الصور لإظهار الأجواء الصيفية؟.. شاهد أبرز الإطلالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن التقاط النجوم للصور"الصيفية" له طقوس و خطوات لا يمكن التنازل عنها، حيث يركز عدد كبير من النجوم والمشاهير علي الظهور بدون "تي شيرت" وفي نفس الوقت يلعبون مع كلابهم، ويأتي في المقدمة النجم العالمي كيفن هارت الذي يفضل أن يدلل كلابه حيث يقضي معهم أغلب وقته ، وقد ظهر هارت بعدد من الصور التي حملت طقوس الأجواء الصيفية، حيث تخلي كيفن هارت عن " التي شيرت " وكان يقرأ أحد الكتب .



كيفين هارت

كذلك الممثل الأمريكي براين جرينبرج الذي يجد متعة كبيرة في قضاء إجازته الصيفية وسط أصدقائه و بصحبته كلبه الذي ليلتقط معه عادة كما هائلا من الصور التذكارية .



براين جرينبرج

اما النجم العالمي كولتون أندرود فهو من عشاق الرحلات الجبلية التي يستمتع فيها بوقته مع كلبه ، ويتبع كولتون نفس فكرة التقاط الصور الصيفية حيث تخلي في عدد كبير من صوره عن " التي شيرت " الذي ارتداه و كان يدلل كلبه .

وتضم القائمة أيضا الممثل الأمريكي ريان فيليب و جوناثان لبنيكي ، كذلك مصمم الأزياء ريكاردو تيسي والممثل سكوت إيستوود و ستيف أو و ديريك ثيلر و بيتر كراوس وروب لوي و اندي كوهين و غيرهم.



اندي كوهين



جوناثان لبنيكي



روب لوي 2



روب لوي

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ريان فيليب



ريكاردو تيسي



ستيف أو



ستيف او



سكوت استوود



سكوت إيستوود



كولتون اندروود