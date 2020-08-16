أسترالي يخلص زوجته من أنياب القرش.. فيديو

رنا صلاح الدين - أفادت وسائل إعلام أن رجلا قفز على سمكة قرش كبيرة ووجه لها لكمة لإنقاذ زوجته من أنيابها، وذلك عندما هاجمتها عند شاطئ في مدينة بورت ماكواري الساحلية في ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية.

صحيفة "سيدني مورنينغ هيرالد" ذكرت أن شانتل دويل (35 عاما) تعرضت لهجوم من قرش أبيض كبير طوله بين مترين وثلاثة عندما كانت تمارس رياضة ركوب الأمواج في الشاطئ مما أصابها بجروح قطعية خطرة في ساقها اليمنى.

الصحيفة نقلت عن ستيفن بيرس المدير التنفيذي لـ"سيرف لايف سايفينغ"، وهي شبكة للمنقذين على الشواطئ في الولاية قوله: "إن زوج دويل قفز عن لوح تزلجه على القرش، هذا الرجل جدف بيديه بسرعة وقفز عن لوحه على القرش وضربه لإجباره على تركها ثم ساعدها للعودة إلى الشاطئ.. عمل بطولي حقا".