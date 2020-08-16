كارول سماحة تبتعد عن السوشيال ميديا: ساحة معركة وتراشق

قررت النجمة اللبنانية كارول سماحة الابتعاد عن مواقع التواصل الاجتماعي لفترة لم تحددها، وكتبت عبر حسابها الشخصي على موقع أنستقرام "بعد سلسلة أحداث مؤلمة، فاصل استراحة من شبكات التواصل الاجتماعي، التي أصبحت أشبه بساحة معركة وتراشق كلام وعدم تواصل اجتماعي.. نعود إليكم قريبا".



وتفاعلت كارول سماحة في الفترة الأخيرة مع الأحداث الساخنة في لبنان وبالتحديد انفجار مرفأ بيروت، وعبرت عن رأيها كثيرا في تلك الأحداث، وطالبت محبيها على موقع فيسبوك قبل ساعات بالصلاة من أجل ضحايا بيروت قائلة: "في عيد انتقال السيدة العذراء للسماء، نصلي جميعا على نية ضحايا انفجار بيروت".

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يذكر أن كارول سماحة اعتذرت عن عدم تقديم أغنية فيلم "توأم روحي" بطولة حسن الرداد وأمينة خليل ليقدمها بدلا منها النجم وائل جسار.

وطرحت كارول مؤخرا أغنية بعنوان "Bon Voyage"، وظهر في الفيديو كليب الفنان باسل الزارو كموديل وقامت بإخراجه بتول عرفة.