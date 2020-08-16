كاظم الساهر يجمع التبرعات لمساعدة لبنان

Aug 16, 2020
طلب النجم العراقي كاظم الساهر من الجميع المساهمة في مساعدة لبنان بعد الانفجار الذي هزّ العاصمة بيروت وأسفر عن وقوع أكثر من 177 شهيداً، وأكثر من 6000 جريحاً وعدد من المفقودين.
وأطل “القيصر” في رسالة مصوّرة نشرها عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل، ليواسي الشعب اللبناني بمصابهم الأليم وقال: “ماكو الشعب العربي أمام المحن تحملهم الجروج والأزمات المستمرة، كم يثبت قوتهم قدرتهم واصالتهم وتمسكهم بوطنهم.. احبائي في لبنان كلنا معكم.. شكرًا لكم شكرًا لجهودكم شكرًا لجهود أبطال الصليب الأحمر، يعملون ليل نهار على مساعدة الناس أتمنى من الكل أن يساهم محبتي”.
نذكر أن الحكومة العراقية كانت قد أرسلت طائرات لمساعدة لبنان منذ اللحظة الاولى لوقوع الانفجار.
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