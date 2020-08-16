كاظم الساهر يجمع التبرعات لمساعدة لبنان

طلب النجم العراقي كاظم الساهر من الجميع المساهمة في مساعدة لبنان بعد الانفجار الذي هزّ العاصمة بيروت وأسفر عن وقوع أكثر من 177 شهيداً، وأكثر من 6000 جريحاً وعدد من المفقودين.

وأطل “القيصر” في رسالة مصوّرة نشرها عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل، ليواسي الشعب اللبناني بمصابهم الأليم وقال: “ماكو الشعب العربي أمام المحن تحملهم الجروج والأزمات المستمرة، كم يثبت قوتهم قدرتهم واصالتهم وتمسكهم بوطنهم.. احبائي في لبنان كلنا معكم.. شكرًا لكم شكرًا لجهودكم شكرًا لجهود أبطال الصليب الأحمر، يعملون ليل نهار على مساعدة الناس أتمنى من الكل أن يساهم محبتي”.

نذكر أن الحكومة العراقية كانت قد أرسلت طائرات لمساعدة لبنان منذ اللحظة الاولى لوقوع الانفجار.