"تكفل بمرضى وموقفه مع الحفناوي وانحنى لهذه الفتاة".. مواقف إنسانية لتامر حسني في عيد ميلاده



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

يحتفل الفنان تامر حسني، اليوم الموافق 16 أغسطس، بعيد ميلاده، ويُعد واحدا من أهم نجوم الغناء المتواجدين على الساحة حاليا، فضلا عن اقتحامه مجال السينما ليصبح أحد أهم نجومها أيضا.

على الرغم من نجاحه الفني الذي لا ينكره أحد، فإن نجم تامر حسني صار أكثر بريقا بسبب مواقفه الإنسانية المتعددة التي لا يمكن أن ينساها الجمهور.

وبمناسبة عيد ميلاده يستعرض "الخليج 365"، في التقرير التالي أبرز المواقف الإنسانية في حياة تامر حسني:

تامر حسني يحتفل بعيد ميلاد مصطفى حفناوي

في عام 2017، احتفل الفنان تامر حسني بعيد ميلاد اليوتيوبر مصطفى حفناوي بعد مناشدة الأخير له برغبته في مقابلته والاحتفال معه، وعلى الرغم من انشغال حسني، حينها، بتصوير فيلم "تصبح على خير"، إلا إنه حرص على تلبية رغبة الشاب وقابله في مكان التصوير وأحضر كعكة عيد الميلاد وغنى له: "كل سنة وأنت طيب"، واحتفلا سويا.

وفاة مصطفى حفناوي

في الفترة الأخيرة وتحديدًا بعد إصابة مصطفى حفناوي بجلطة في المخ، زار تامر حسني الشاب، وحرص على الدعاء له طيلة الوقت عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، وبعد وفاة الشاب نعاه حسني بكلمات مؤثرة.

طفل ذا فويس الذي بُترت يده

خلال وجوده عضوا في لجنة تحكيم برنامج "the voice kids"، فشل أحد الأطفال في لفت انتباه اللجنة، وبعدما علم تامر أن الطفل تعرض لحادث أسفر عن بتر إحدى يديه، أكد تجهيزه مفاجأة له من خلال حسابه بـ"تويتر"، قائلًا: "الطفل الموهوب أحمد منصور، يا ريت صوتي يوصلك يا حبيب قلبي، ليك عندي مفاجأة حلوة زيك استنى تليفوني".

تامر حسني ومحمد شرف

في 2017 أجرى الفنان محمد شرف عملية جراحية، وكان تامر حسني أول زائريه، وكشف الدكتور أشرف زكي بعد تعافي "شرف"، أن تامر حسني عرض عليه التكفل بالعلاج، مؤكدا أنه ذهب إلى منزله في السابعة صباحًا للتكفل بحالته عقب علمه بأن العملية تحتاج إلى أموال كثيرة.

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تامر حسني وطارق فؤاد

عرض تامر حسني التكفل بعلاج الفنان طارق فؤاد، وقال الأخير إن تامر حسني هو الفنان الوحيد الذي كان يطمئن عليه يوميًا.

تامر حسني يتكفل بطفل مصاب بضعف السمع

استجاب تامر حسني لاستغاثة أحد الآباء، في أحد البرامج التليفزيونية، والتي طلب فيها أن يتلقى دعما لمعالجة طفله، الذي يعاني من ضعف السمع، وعلى الفور تواصل حسني مع القائمين على البرنامج وأعلن تكفله بالطفل.

انحنى لفتاة على كرسي متحرك ليًقبل يدها

في إحدى حفلات تامر حسني الغنائية، طلبت إحدى الفتيات التصوير معه، وفور رؤيته لها تجلس على كرسي متحرك ذهب إليها وقبل يدها والتقط معها بعض الصور.

إفطار مستشفى 57357

في رمضان 2016، تلقى تامر حسني دعوة من مستشفى سرطان الأطفال 57357، للإفطار مع الأطفال هُناك، ولبى تامر الدعوة، وكتب بعدها عبر حسابه بـ"فيس بوك": "تشرفت بدعوتكم للفطار وفرحت أكتر منكم.. شكرًا جمعية ولادنا لذوي الاحتياجات الخاصة ومستشفى 57357 شكرًا".

احتفل بعيد الأم في القصر العيني

احتفل تامر حسني وزوجته بسمة بوسيل، بعيد الأم عام 2017، داخل مستشفى القصر العيني، وغنى مع الأمهات المتواجدين فيها وتمنى الشفاء لهم جميعًا.

لبى رغبة طفلة مريضة بالسرطان

تمنت طفلة تدعى "نورهان"، مريضة بالسرطان، مقابلة تامر حسني، وبالفعل استجاب الفنان وذهب لزيارتها داخل مستشفى 57357.