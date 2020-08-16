محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
نشرت الكاتبة والسيناريست إنجي علاء، صورا من أحدث جلسة تصوير، وظهرت بملابس بيضاء.
ونشرت إنجي، الصور عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "لا تسمح لأحد أن يغير أحلى ما فيك، فتتلاشى نفسك مع كل تغيير حتى تختفي.. كن نفسك".
يذكر أن آخر أعمال إنجي علاء، هو الأزياء الخاصة بمسلسل النهاية، بطولة زوجها الفنان يوسف الشريف.
كانت هذه تفاصيل خبر بالأبيض.. إنجي علاء تخضع لجلسة تصوير جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.