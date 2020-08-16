بالأبيض.. إنجي علاء تخضع لجلسة تصوير جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

نشرت الكاتبة والسيناريست إنجي علاء، صورا من أحدث جلسة تصوير، وظهرت بملابس بيضاء.

ونشرت إنجي، الصور عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "لا تسمح لأحد أن يغير أحلى ما فيك، فتتلاشى نفسك مع كل تغيير حتى تختفي.. كن نفسك".

يذكر أن آخر أعمال إنجي علاء، هو الأزياء الخاصة بمسلسل النهاية، بطولة زوجها الفنان يوسف الشريف.