تراند اليوم : فنان مصري شهير يكشف عن تعرضه لـ "السحر": كنت بشوف حاجات غريبة

كشف فنان مصري شهير عن تعرضه للسحر والأعمال السفلية وغيرها .

وقال الفنان أحمد فلوكس تعقيبا على تطهير المقابر من أعمال السحر: شيء قذر.. للأسف لأني مكنتش بأمن بالحاجات دي بس للأسف طلعت حقيقية، مريت بتجربة مريرة بحياتي وعرفت يعني إيه واحد يتعملوا عمل وسحر وللأسف من ناس لا تتوقع نهائي إنهم ليهم علاقة بالكلام ده تحت مسمي (ولاد ناس) .

تابع: عرفت معنى إن حد يبقى مش شايف، مش قادر يقوم، مش بني آدم، مغيب تايه، شي قذر، وملعون، نفسي يطلعوا قانون إعدام لمن يفعل مثل هذه الأفعال.. شيء مدمر، اللي بيعمل عمل ويسحر لحد بيدمره.. حسبي الله ونعم الوكيل في كل حد بيعمل كده .

