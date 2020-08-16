تراند اليوم : "أسما شريف منير" تقاضي متابعًا بسبب هجومها على "الشعراوي"



أعلنت الإعلامية وخبيرة التجميل، أسما شريف منير، مقاضاة أحد المتابعين لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بعد أن سبها، على خلفية تهجمها قبل شعور على الداعية الراحل الشيخ محمد متولي الشعراوي.

ونشرت أسما عبر حسابها على "فيس بوك"، صورًا من الحساب الشخصي للمتابع الذي قررت مقاضاته، وعلقت قائلة: "واحد أهو بيصلي على النبي في البايو وبيشتم في الكومنت.. إن شاء الله هعمله محضر".

وكانت "أسما" أثارت ضجة في أواخر العام الماضي بعد هجومها على الشيخ محمد متولي الشعراوي، ووصفه بالمتشدد والمتطرف قبل أن تعتذر عن ذلك، بعدما واجهت هجومًا عنيفًا من الجميع.

وقبل أسابيع، ظهر والدها الممثل شريف منير، ليعلن اعتزامه مقاضاة كل من هاجم ابنتيه الأخريتين بسبب تداول صور لهما اعتبرت غير لائقة.