لقطات مؤثرة لاجتماع لبنانيين مع حيواناتهم الأليفة بعد فقدانها في الانفجار

كتبت أسماء لمنور في الأحد 16 أغسطس 2020 10:15 صباحاً - منذ 5 دقائق

آخر تحديث: 16 - أغسطس - 2020 10:56 صباحًا

لم يبقي انفجار مرفأ بيروت العنبر 12 الذي كان يحوي على 2750 من نيترات الأمونيوم، حجرا على حجر، حيث أوقع الانفجار أكثر من 170 قتيل وجرح أكثر من 6 آلاف شخص ودمار نصف بيروت، وكذلك ترك الانفجار أيضًا عشرات الحيوانات محاصرة أو مفقودة تحت أنقاض العاصمة اللبنانية.

وتعرض ملجأ “حيوانات لبنان” لأضرار بعد انفجار مرفأ بيروت كما أصيبت بعض القطط الموجودة داخله بجروح وتم نقلها للمشفى على الفور.

وانضم فريق من المتطوعين لمساعدة الحيوانات المتضررة بالكارثة ومساعدة أصحابهم في إيجاد حيواناتهم الأليفة التي ضاعت إثر الانفجار.

وقام الملجأ بإيجاد عشرات الحيونات التي اجتمعت بأصحابها فيما بعد.

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كما تم إنقاذ بعض الحيوانات من البيوت المدمرة والتي قد توفي أصحابها، وذكر موقع “حيونات لبنان” على إنستغرام إن الفريق لم يتمكن إنقاذ بعض الحيوانات التي نفقت بسبب وقوعها من مبنى، لكن عمليات البحث مستمرة وهناك حالات ناجحة.

ومن بين القصص الكثيرة هناك قصة المحامية ياندي صفير التي لم تجد قطها بعد عودتها من المشفى ومن ثم تبين أنه عالق ثلاثة أمتار تحت الأرض وقد أخرجه المتطوعون من المأزق وجمعوه بصاحبته بعد أسبوع من فقدانه.

وقالت رئيسة المنظمة ماغي شعراوي، لوكالة فرانس برس، أن الكثير من الحيوانات في حالة صدمة بعد الانفجار فمنها التي تقفز من الشرف ومنها التي تمتنع عن الطعام.

ونشر موقع الملجأ مقاطع فيديو لقطة شعرت بالانفجار قبل ثوان من حدوثه وحاول الهروب.

ويقدم المركز الطعام والرعاية الطبية للحيوانات الأليفة المتضررة من الانفجار.