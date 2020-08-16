من أصل لبناني..وفاة أرملة وملهمة الروائي غابرييل غارسيا ماركيز

كتبت أسماء لمنور في الأحد 16 أغسطس 2020 10:15 صباحاً - قالت وزيرة الثقافة المكسيكية، أليخاندرا فراوستو، في تغريدة على تويتر “تلقيت بحزن كبير نبأ وفاة مرسيدس بارشا”. وأضافت “تعازينا الحارة”.

وأعلنت وزارة الثقافة في المكسيك، وفاة مرسيدس بارشا؛ أرملة وملهمة الروائي الكولومبي غابرييل غارسيا ماركيز، عن 87 عاما، يوم السبت، في العاصمة مكسيكو.

ولم يكشف سبب وفاة بارشا التي تقيم منذ 1961 في مكسيكو. لكن وسائل إعلام كولومبية ذكرت أنها كانت تعاني من مشاكل تنفسية.

وكان غارسيا ماركيز، المتوج بجائزة نوبل للأدب في 1982، وولد في أراكاتاكا في كولومبيا في 1927، توفي في 2014 في مكسيكو.

وعبر الرئيس الكولومبي إيفان دوكي عن تعازيه للعائلة. وكتب “اليوم توفيت مرسيدس بارشا التي كانت حب حياة مواطننا الحائز على نوبل غابرييل غارسيا ماركيز ورفيقته بلا شروط”، مؤكدا “تضامن” كولومبيا مع عائلتهما.

وقالت “مؤسسة غابو” لقب الروائي الراحل، واسمها الكامل “مؤسسة غابرييل غارسيا ماركيز للصحافة الإيبرية الأميركية الجديدة” أن مرسيدس بارشا “توفيت في منزلها في مكسيكو حيث استقرت مع غابو في 1961.

وكان غارسيا ماركيز ومرسيدس بارشا تزوجا في 1958 وعاشا معا حتى وفاة الكاتب.

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والاسم الكامل لأرملة ماركيز هو Mercedes Raquel Barcha Pardo والاسم باردو مستمد من والدتها راكيل باردو لوبيز، في حين أن “بارشا” مستمد من جدتها، الأم الكولومبية لوالدها Demetrio Barcha Velilla ابن المهاجر الى كولومبيا Elias Facure المولود في الاسكندية من أب لبناني من عائلة فاخوري وأم مصرية، والذي حصل في 1932 على الجنسية الكولومبية، أي قبل 6 أشهر من ولادة ابنته ميرسيدس، وامتد به العمر الى درجة أنه توفي بعمر 100 عام تقريبا.

والقليل جدا ذكرته أرملة ماركيز عن جدها اللبناني- المصري، ومنه قولها لمجلة كولومبية عثرت فيها “العربية.نت” على مقتطفات لمقابلة قديمة معها: “جدي كان مصريا خالصا (..) كان يحملني على كتفيه لألعب، وكذلك في حضنه. وكان يغني لي بالعربي، ودائما يرتدي القطنيات البيضاء، وكان يملك ساعة من ذهب ويضع قبعة قش على رأسه، وتوفي عندما كان عندي 7 سنوات تقريبا، وهذا كل ما أذكره عنه “وفق تعبيرها.

ولدت مرسيدس في ماغانغوي في كولومبيا حيث كان والدها يملك صيدلية. وكان غارسيا ماركيز يعرفها منذ الطفولة عندما كان يتنقل مع والده لبيع أدوية من قرية إلى قرية.

ورزق الزوجان بابنين أحدهما غونزالو وهو رسام والثاني رودريغو وهو مخرج ومنتج سينمائي وتلفزيوني.

غبريال غارسيا ماركيز وزوجته ميرسيدس مع ابنيهما الوحيدين رودريغو وغونزالو

وأثارت وفاة مرسيدس بارشا ردود فعل على وسائل التواصل الاجتماعي في الأوساط الأدبية والثقافية والسياسية.

وكتبت رئيسة بلدية مكسيكو كلاوديا شينبوم “تشرفت بمعرفة مرسيدس بارشا” مشيدة “بسيدة عظيمة وجميلة”.