تراند اليوم : فضيحة الانفجار.. عضو ذكري إصطناعي وأدوات جنسية في منزل فنانة

بعد الإنفجار الذي وقع في مرفأ بيروت، تعرض منزل فنانة لعدد من الاضرار، فسارعت الى إستدعاء خبير في تركيب واجهات الزجاج، وطلبت منه المباشرة بالتصليحات اللازمة، وغادرت بعدها البيت كي يتمكن الرجل والعمال الذين يعملون تحت إشرافه من إنجاز المهمة .

المفاجأة كانت حين وجد أحد العمال، خلال نقله خزانة خشبية من غرفة نوم الفنانة، أدوات جنسية في داخلها، وأبرزها عضو ذكري إصطناعي ضخم، وإلتقط العامل الصور لهذه الأدوات بواسطة هاتفه المحمول .

الفنانة لم تنتبه الى ان العمال سوف يضطرون الى نقل الاثاث من أجل إجراء التصليحات اللازمة، وكانت الصدفة ان الخزانة الخشبية كشفت المستور.