تراند اليوم : إمتناع أقرب فنانتين لـ شويكار عن حضور جنازتها..نقيب الممثلين يكشف السر

حالة من الجدل سيطرت على الحضور بعد امتناع فنانتين شهيرتين عن حضور جنازة الفنانة الراحلة شويكار.

و تفاجأ الحضور في جنازة الفنانة الراحلة شويكار باختفاء عدد من الأسماء التي اشتهرت بعلاقتها الجيدة مع الفنانة الراحلة.

ومن ضمن هؤلاء الفنانة نجوى فؤاد والفنانة لبلبة .. هذه التساؤلات رد عليها نقيب الممثلين أشرف زكي في تصريحات تلفزيونية.

وقال : نجوى فؤاد غابت عن الجنازة بسبب تعرضها لكسر في القدم .. أما لبلبة لم تحضر نظرا لسفرها خارج البلاد.

وتوفيت الفنانة شويكار عن عمر يناهز 85 سنة بعد صراع قصير مع المرض.