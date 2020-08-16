كريستيانو رونالدو يلبي نداء كوكب نيبتون ويلقي بنفسه في الأعماق.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - لا يزال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب وسط مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، يقضي عطلته بعد انتهاء موسم الفريق بالخروج من دوري أبطال أوروبا على يد فريق ليون الفرنسي.

كريستيانو رونالدو، نشر مقطع فيديو جديد على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" من إجازته الصيفية، وهو يمارس هواية الغطس في البحر.

رونالدو كتب تعليقا على الفيديو قال فيه: "استيقظت اليوم وأنا أتساءل: ماذا يحدث في البحر؟! نداء من كوكب نيبتون الأزرق.. وأضاف: "من فضلك لا تجرب هذا"، مشيرا إلى أنه قام بالغطس على عمق 14 مترا".

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كريستيانو رونالدو

اللاعب يحاول الاستمتاع بوقته عقب الخروج من دوري أبطال أوروبا لهذا العام، بقضاء وقته مع عائلته وصديقته عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريجيز، على أحد اليخوت وسط البحر في إحدى المدن الساحلية.. ويشارك النجم البرتغالي جمهوره من حين لآخر بصورة لهما وهما يقضيان عطلتهما الصيفية.

كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو