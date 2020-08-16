القبض على بيتر نورثوغ لحيازته كوكايين

رنا صلاح الدين - اعترف النرويجي بيتر نورثوغ البطل الأولمبي مرتين وبطل العالم 13 مرة بالتزلج على الثلج، أن الشرطة عثرت على كوكايين داخل منزله.

المتزلج النرويجي البالغ من العمر 34 عاما، والذي أنهى مسيرته قبل ثلاث سنوات، كان قد عاد إلى عناوين الأخبار، بعد أن أوقفته الشرطة بسبب السرعة أثناء قيادته السيارة وإثر تفتيش منزله تم العثور على كمية من الكوكايين.

نورثوغ كتب رسالة اعتذار على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" قال فيها: "لقد ارتكبت خطأ كبيرا، أوقفت من قبل الشرطة بسبب قيادتي السيارة بسرعة كبيرة، وتم نقلي أيضا إلى غرفة الطوارئ لإجراء فحص دم.. بالإضافة إلى ذلك، عثرت الشرطة على كمية صغيرة من المخدرات في منزلي، إنه كوكايين".

Advertisements

بيتر نورثوغ

المتزلج المعتزل أضاف، "أنا يائس وخائف مما سيحمله المستقبل، وأعتذر لكل من خاب أمله بي، أعلم أنها ستكون قضية جنائية الآن، وسأتحمل مسئولية ما فعلته".

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يقع فيها المتزلج الذي أعلن اعتزاله في ديسمبر 2018، في ورطة بسبب القيادة، ففي عام 2014، تعرض نورثوغ لحادث بسبب قيادته السيارة تحت تأثير الكحول.

بيتر نورثوغ