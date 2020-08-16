نجم هوليودي يهدد رئيس بيلاروس بالبصل.. صور وفيديو

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رنا صلاح الدين - هاجم النجم الأمريكي تشاك نوريس، الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، وذلك بعد اندلاع الاحتجاجات في بيلاروس مؤخرا على خلفية الانتخابات الرئاسية.
الممثل الأمريكي خاطب رئيس بيلاروس بلهجة مهينة، وتوعده بأنه "سيجعله يبكي"، ونشر مقطع فيديو للتهديد على موقع "يوتيوب".
تشاك نورس قال متوعدا رئيس بيلاروس: "كما تعلم، عندما أقطع البصل، هو يبكي.. لذا إذا لم تتوقف عن فعل ما تفعله الآن، فسوف آتي إلى أحد قصورك وأجعلك تبكي".
تشاك نورس
ووفقا لـ"روسيا اليوم" فقد ذكرت وسائل إعلام أن هذا الفيديو تم تسجيله من خلال خدمة "كاميو" حيث أنه باستخدام هذه المنصة، يمكنك طلب مقاطع فيديو متنوعة من المشاهير مقابل بدل مالي معين، وبنفس الطريقة، ظهر مقطع فيديو يعبر فيه الممثل إيليا وود عن دعمه اللامحدود، للمرشح الرئاسي السابق في بيلاروس، فيكتور باباريكو، الذي اعتقل في يونيو الماضي.
تشاك نورس
وعقب الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 9 أغسطس الجاري، اندلعت احتجاجات في جميع أنحاء بيلاروس بسبب استياء السكان من نتائج الانتخابات الرئاسية التي أظهرت حصول لوكاشينكو على 80.1% من أصوات الناخبين مقابل 10.1% لمرشحة المعارضة سفيتلانا تيخانوفسكايا التي أعلنت عدم اعترافها بنتائج الانتخابات.
تشاك نورس
ألكسندر لوكاشينكو
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