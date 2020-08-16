كارثة مرعبة تحل بموقع تصوير فيلم “المهمة المستحيلة”

متابعة بتجــــــــــــرد: بعد إيقاف تصوير فيلم “المهمة المستحيلة 7” لأشهر بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا في معظم بلدان العالم وبالأخص أوروبا التي يتم التصوير فيها،يواجه الفيلم صعوبات كبيرة في التصوير رغم بناء مدينة كاملة من أجل تصويره في لندن.

ومؤخراً حلت كارثة مرعبة في موقع تصوير فيلم “المهمة المستحيلة 7- “Mission: Impossible 7 الذي يقوم ببطولته الممثل الأمريكي العالمي توم كروز البالغ من العمر “58 عاماً” وذلك بعد اندلاع حريق كبير أثناء تصويرهم لأحد المشاهد الخطيرة.

ووقع الحادث بينما كان الممثل البديل عن بطله توم كروز يقوم بتصوير مشهدٍ خطير نيابةً عنه، حيث كان يركب الدراجة الهوائية، وكان من المفترض أن يقفز بها وأن يهبط على مخدات محشوة بالورق المُقوّى، لكن فور هبوطه اشتعلت فيها النيران،وفقاً لصحيفة “ذا صن ” البريطانية.

وفي هذه الأثناء، كان الممثل توم كروز يصور مشهد الهبوط بمظلة الباراشوت، على أن يتم تعديل المشهد رقميًا لاحقًا ليظهر بين الثلوج، عندما اندلعت النيران في موقع التصوير، وسُرعان ما تمّ الاتصال بدائرة إطفاء أوكسفوردشير لإخماد النيران.