بسمة بوسيل تحتفل بعيد ميلاد تامر حسني بطريقة مبتكرة

متابعة بتجــــــــــرد: احتفلت مصممة الأزياء المغربية بسمة بوسيل بعيد ميلاد زوجها النجم المصري تامر حسني بطريقة جديدة، حيث نشرت صورة حديثة لهما وهما يرتديان قمصان مطبوع عليها صورة تجسد وجه تامر، وعلقت عليها بكلمات حبّ رومانسية.

بسمة التقطت الصورة بنفسها على طريقة الـSelfie ونشرتها عبر صفحتها الرسمية في موقع “إنستغرام”، وعلقت عليها قائلة: “كل سنة وانت حبيبي”.

من جانبه شكر تامر حسني زوجته على هذه المعايدة المميّز وعلّق على الصورة كاتبًا: “كل يوم وانتي حبيبتي وروحي وعمري”.

يذكر أن تامر حسني يبدأ عامه الرابع والأربعين اليوم، حيث أنه من مواليد 16 أغسطس 1977، كما يحتفل اليوم بمرور 18 عامًا على بدء مسيرته الفنية حيث حينما أصدر أول ألبوم في عام 2002.